Ehrenamt in Rheinberg : Verstärkung fürs Fahrerlager gesucht

Der neueste Fahrer im Team des Bürgerbusvereins: Detlef Nowack ist seit Juni mit dabei. Foto: Bürgerbusverein Foto: BBV

Rheinberg Der Bürgerbusverein nimmt nach dem Lockdown wieder Fahrt auf. Doch noch liegen die Fahrgastzahlen hinter denen der Vor-Corona-Zeit zurück. Der Vorstand des Vereins sucht dringend Leute, die sich ans Lenkrad setzen.

„Wir sind ein echt cooler Haufen“, versichert Karl-Heinz Lochen, Vorsitzender des Rheinberger Bürgerbusvereins, mit Blick auf das ehrenamtliche Team, das den Betrieb des Bürgerbusses sicherstellt. Eine eingeschworene Truppe also, die allerdings dringend Verstärkung fürs Fahrerlager sucht.

Nach dem Corona-Neustart im März rollt die „Rheinberg-Linie“ wie gewohnt durch die Stadt. Und fast die gesamte Belegschaft ist wieder an Bord. „Wir haben 24 Busfahrerinnen und -fahrer im Team. Doch nicht alle sind derzeit im Einsatz“, berichtet Lochen. Etwa 18 bis 20 Kollegen und Kolleginnen stellen momentan den Fahrbetrieb sicher. Das funktioniere, aber die Personaldecke sei doch dünn, so der Vorsitzende des Bürgerbusvereins.

Info Interessenten dürfen mit dem Fahrer sprechen Kontakt Wer sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit beim Bürgerbus Rheinberg interessiert, kann sich per E-Mail an kontakt@buergerbus-rheinberg.de wenden oder aber direkt im Bus einen Fahrer ansprechen. Neue werden gut vorbereitet, bevor sie den Dienst aufnehmen.

Immerhin: In den sieben Jahren seit Gründung ist noch keine einzige Schicht ausgefallen. Um jedoch in der Planung flexibler zu sein und die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen, möchte das Team neue Mitstreiter und Mitstreiterinnen gewinnen. „Mit 28 bis 30 Fahrerinnen und Fahrern wären wir gut aufgestellt“, so Karl-Heinz Lochen.

Einen ersten Erfolg kann das Bürgerbus-Team bereits verbuchen. Seit Mitte Juni sitzt Detlef Nowack hinterm Steuer des Sprinters. Damit weitere Neulinge hinzukommen, rührt der Verein nun kräftig die Werbetrommel. Mit Flyern ausgestattet, informiert das Team am Samstag, 2. Oktober, die Besucher der Edeka- Märkte in Borth und Orsoy. Am Samstag, 16. Oktober, ist der Verein auf dem Wochenmarkt in Ossenberg vertreten.

Doch wie kommt man überhaupt ans Lenkrad im Bürgerbus? „Man benötigt einen Pkw-Führerschein und ein polizeiliches Führungszeugnis“, erläutert Lochen die Grundvoraussetzung. Dann erfolgt eine ärztliche Untersuchung sowie der Antrag auf Fahrerlaubnis für einen Pkw im Linienverkehr. Seien diese „Hürden“ gemeistert, stehe die Einweisung durch ein Vorstandsmitglied des Bürgerbusvereins auf dem Plan: Die Neuen werden unter anderem mit dem Fahrzeug selbst, und den Themen Beförderungsrecht und Linienführung vertraut gemacht.

Dann geht’s an einem Wochenende auf Ausbildungsfahrt. Zuletzt kommt die Abnahme durch den Fahrdienstleiter der Niag. Eine Altersbeschränkung gebe es für die Bürgerbus-Fahrer übrigens nicht, informiert der Vorsitzende. Derzeit sei das Gros der Teammitglieder zwischen 60 und 70 Jahre, der Youngster sei 50. „Wir freuen uns über jeden, der sich bei uns engagieren möchte“, so Lochen. Deshalb würden persönliche Belange in der Termin- und Schichtplanung immer berücksichtigt.