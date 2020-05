Gastronomie nutzt Lockerung : Wieder Leben im Budberger Bahnhof

Ein Bierchen genießen, aber auf Abstand: Das schöne Wetter lockt die Gäste wieder in den Biergarten an Budberger Bahnhof. Foto: Florie

Die Gaststätte im historischen Gemäuer hat seit gut einer Woche wieder geöffnet. Allerdings gelten auch hier die Regeln im Kampf gegen die Pandemie. Gäste freuen sich, wenn auch auf Distanz, mit anderen Kontakt aufzunehmen.

Abstandsmarkierungen im Biergarten. An der Theke ist ein Absperrband gespannt und ein Schild klärt auf: „Ich bin ein Corona-Tisch und diene als Abstandshalter.“ Eine gut gelaunte Manuela Breuer und ihrer Mitarbeiterin Christina Schwarzer begrüßen hinter der Theke den ersten Gast im Budberger Bahnhof: „Ich hoffe, Sie haben sich vorne die Hände desinfiziert.“ Beide Gastberinnen tragen Mund- und Nasenschutz und achten darauf, dass alle Bestimmungen eingehalten werden.

Sie haben die Schließung genutzt und „das Haus auf links gedreht, aufgeräumt, entsorgt, Inventur gemacht und ein bisschen System reingebracht“, erzählt die 48-jährige Gastronomin. „Damit waren wir aber schnell fertig.“ Von vornherein sei für sie klar gewesen, dass sie sich von der Corona-Lage nicht unterkriegen lassen will. „In den drei Jahren haben wir hier alles renoviert, so viel investiert. Da haut man nicht gleich in den Sack.“ Auch Kurzarbeit hat sie für ihre Leute nicht beantragt. Was ihr gut getan habe, sei der Zuspruch der Stammgäste. „Da weiß man, dass man vermisst wird.“

Info Mit Liebe zum historischen Ursprung Der Ursprung Der Budberger Kreisbahnhof wurde 1910 gebaut. Ab 2016 ist er liebevoll kernsaniert worden. Dabei wurde Wert darauf gelegt, historische Vorgaben präzise nachzuempfinden.



Öffnungszeiten Mittwoch bis Samstag ab 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 15 Uhr

Seit gut einer Woche hat der Budberger Bahnhof wieder geöffnet. Drinnen stehen jetzt drei Tische für je zwei Personen. „Wenn zwei Familien aus zwei Haushalten kommen, schauen wir individuell“, sagt Christina Schwarzer. Den Thekenbereich habe man abgesperrt, um Abstand zu halten. „Plexiglas komnmt nicht infrage – dadurch hätte ich bei vier Plätzen nicht viel gewonnen“, ergänzt die Chefin.

Man achte gewissenhaft auf die Sicherheit, sagt Breuer. Auf dem Weg zur Toilette gilt Maskenpflicht für Gäste. „Wir müssen regelmäßig die Hände desinfizieren, stündlich alles einsprühen und in einem Corona-Buch dokumentieren.“ Die Gäste müssen auf einem Zettel ihre Daten notieren, um nachverfolgen zu können, wer wann wie lange da war.

In der Tür taucht aus der Sonne Karin Grundmann vom Orsoyerberg auf. „Habt ihr einen Tisch am Samstag für 17 Uhr?“, fragt sie. „Wir wollen mal wieder mit Freunden herkommen.“ Ihr ist die Vorfreude anzumerken. Wie sich das Ganze entwickeln wird, da wagt Manuela Breuer keine Prognose. „Das ist eine völlig neue Situation. Man weiß ja nicht, ob und in welchem Umfang die Leute wieder vor die Tür gehen. Die einen sagen, endlich sieht man mal wieder andere Menschen. Andere sind deutlich zurückhaltender.“ Sie denkt da an eine Gruppe älterer Gäste – „meine golden Girls“– die so gerne zum Bahnhof kommen. „Am Ende muss jeder für sich selbst entscheiden“, meint Christina Schwarzer.

Der persönliche Austausch, das Quatschen am Tisch mit den Gästen werde vorerst wegfallen. Aufgrund von Corona ist das Personal gehalten, sich nicht lange bei den Gästen aufzuhalten. Klar sei auch, dass wir „das, was wir verloren haben, nicht wettmachen können“. Die Gastronomin ist froh, dass sie wenigstens im Biergarten alle Tische halten konnte. „Da können sich auch Freunde und Familien aus zwei Haushalten hinsetzen, ohne dass man mit dem Zollstock ran muss.“

Das Repelener Ehepaar Dirk und Nicole Jochums nutzt an einem Stehtisch die Chance, nach dem Besuch der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort zu relaxen. „Wir waren nach Ausbruch der Corona-Krise noch nicht wieder in einer Gaststätte“, sagt das Paar, genießt Sonne und ein kühles Getränk. „Mir hat das wirklich gefehlt. Das frisch gezapfte Bier tut der Seele gut“, sagt Dirk Jochums.