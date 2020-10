Naturschutz in Alpen : Äpfelverkauf auf dem Ratsbongert in Alpen

Der Ratsbongert in Alpen wirft inzwischen reichlich Früchte ab. Foto: Nabu

Alpen Weil das regional beliebte Streuobstwiesenfest in Alpen diesmal ausfallen musste, bittet der Nabu zum Verkauf von Äpfeln und Birnen in Bio-Qualität. Außerdem werden Unterschriften gesammelt.

Regionale Produkte liegen auch wegen ihrer günstigen klimafreundlichen CO 2- Bilanz im Trend. Gepaart mit Bio-Qualität von ungespritzten Streuobstwiesen und einer Geschmacksvielfalt traditioneller Obstsorten finden diese Äpfel und Birnen einen ständig wachsenden Kundenstamm. Da das Alpener Streuobstwiesenfest aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen musste, bietet die Alpener Ortsgruppe im Nabu jetzt eine kleine Alternative zum großen Fest an.

Am kommenden Freitag, 16. Oktober, so berichtet Nabu-Vorsitzender Christian Chwallek, findet von 14 bis 17 Uhr ein mobiler Verkauf von frisch geerntetem Streuobst aus der Region statt. Am Zugang zum Ratsbongert am Dahlacker wird hochwertiges Obst von klassischen Sorten mit so herrlichen Namen wie Boskoop, Kaiser Wilhelm, Rheinische Schafsnase und Köstliche von Charneu angeboten.