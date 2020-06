Denkmal in Rheinberg : Amplonius-Text ist jetzt korrigiert

Denkmal in Rheinberg

Rheinberg Die Korrektur an der Amplonius-Statue in Rheinberg hat zwar auf sich warten lassen, nun sollte der Text auf der Tafel aber stimmen. Amplonius-Gymnasiasten persönlich haben sich darum gekümmert.

Jetzt sollte alles stimmen: Die Tafel zu Füßen der Amplonius-Statue vor der St.-Peter-Kirche in Rheinberg ist ausgetauscht worden. Nachdem die Bronzestatue im Frühjahr 2019 zu Ehren des im 14. Jahrhundert in Rheinberg geborenen Universalgelehrten, Arzt und Büchersammlers Amplonius Rating de Berka aufgestellt worden war, stellte sich heraus: Im Text befanden sich mehrere Fehler. Mit Hilfe des Leistungskurses Geschichte des Amplonius-Gymnasiums unter Leitung von Lutz Küster ist der Text korrigiert worden. Die Kosten für die Korrektur übernahm das Unternehmen Solvay. Bürgermeister Frank Tatzel, Beigeordneter Dieter Paus und Edeltraud Hackstein vom Heimatverein schauten sich mit Lehrer Lutz Küster und Schülern des Leistungskurses Geschichte (Franziska Rother, Felix Steinkuhl, Tim und Jan Windhuis) das Ergebnis an. up/Fotos: Stadt Rheinberg/Uwe Plien