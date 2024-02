Demokratie in Rheinberg 200 Menschen bei stiller Demo auf dem Dorfplatz in Ossenberg

Bereits am Sonntag, 11. Februar, ist eine weitere Demo in Rheinberg geplant. Diesmal gegen die AfD, die ab 10 Uhr im Restaurant Orsoyer Hof ihre Kreisparteitag abhält. Einlass ist bereits ab 9 Uhr. Und Julian Heiermann, Mitorganisator der Demo „Berka Bleibt Bunt“ (am Samstag, 17. Februar, 14 Uhr, auf dem Großen Markt in Rheinberg) verteilte am Mittwoch Werbeflyer für die Veranstaltung.