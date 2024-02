Fotos Hunderte demonstrieren in Alpen für die Demokratie

In Alpen haben Hunderte am Sonntag (18. Februar 2024) für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, gegen Extremismus, Hass und Hetze demonstriert. Trotz des Regens hamen um die 500 Menschen auf den Rathausplatz in Alpen. „Ich bin sehr begeistert“, sagte Bürgermeister Thomas Ahls.