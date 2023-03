Dauerbaustelle an der Sekundarschule Alpen Schulleitung trägt lange Kritikliste vor

Das fange beim Personal an, obwohl man in dem Bereich eigentlich gut aufgestellt sei. Zu gut, erläuterte Schulz: „Dadurch mussten wir Lehrkräfte an Schulen abordnen, denen es nicht so gut geht. Dann kamen krankheitsbedingte Ausfälle hinzu, was dazu führt, dass wir montags und donnerstags den Nachmittagsunterricht nicht mehr besetzen können.“ Dass die offene Stelle in der Sonderpädagogik bis 2030 besetzt werden könne, glaubt Schulz schon lange nicht mehr. Zu eklatant sei der Fachkräftemangel.