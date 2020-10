Kirche in Alpen : Das Kirchenzelt bleibt noch stehen

Kirche in Alpen

Alpen Dank Spenden und einer stattlichen Kollekte kann die Evangelische Kirchengemeinde Alpen in der Corona-Krise weiter unterm Zeltdach Gottesdienst feiern.

Aufgrund der großen Resonanz und auch der weiter angespannten Lage in der Corona-Krise wird das Kirchenzelt auf dem Kurfürstin-Amalie-Platz die nächsten Wochen stehen bleiben. Besonders nach dem gut besuchten Erntedank-Gottesdienst sind einige Einzelspenden und eine große Kollekte eingegangen, die die weitere Nutzung möglich machen, teilt die Gemeinde mit. Je nach Wetterlage könne kurzfristig entschieden werden, den Gottesdienst in die Kirche zu verlagern, wo die üblichen Hygiene- und Dokumentationsregeln gelten. Pastor Hartmut Becks zieht wegen dieser Umstände Gottesdienste unterm Zeltdach vor. Er rät dazu, sich warm anzuziehen und eine dicke Decke mitzubringen. Nächster Gottesdienst ist am Sonntag, 11. Oktober, um 10 Uhr.