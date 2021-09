Gesunde Ernährung in Alpen : Genusswanderer mit dem Ziel Streuobstwiesenfest

Alpen Das Streuobstwiesenfest in Alpen verspricht auch in abgespeckter Form ein lohnendes Ziel zu sein. Und einer lädt zur Genusswanderung ein.

Zum Erntedankfest will auch der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider am Wahlsonntag das Alpener Streuobstwiesenfest besuchen – am Ende einer „Genusswanderung“ durch die Leucht. Er freut sich über Begleitung. Um Anmeldung wird gebeten. Entlang der knapp zehn Kilometer langen Route könnten Wanderer Beeren und andere essbare Früchte entdecken. Die Wanderung startet um 13 Uhr am Parkplatz Xantener Straße/Stappweg in der Leucht. Nach einer Stunde erreicht die Gruppe das Streuobstwiesenfest. Gegen 15 Uhr geht es über eine andere Route zurück zum Parkplatz, der gegen 16.15 Uhr erreicht werden soll. Wanderer müssen negativ getestet, genesen oder vollständig geimpft sein. Anmeldung per Mail an info@reneschneider.de.