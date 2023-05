Am 22. Oktober in Rheinberg Kastanienfest kehrt zurück auf den Großen Markt

In diesem Herbst kehrt das Kastanienfest nun zurück. Am Sonntag, 22. Oktober, soll es stattfinden, veranstaltet vom städtischen Kulturbüro. Von 10 bis 18 Uhr soll es an diesem Sonntag „ein herbstlich bunt gemischtes Programm für Groß und Klein“ geben. Geplant sind Aktionen und Angebote rund um die Kastanie. Neben dem Tauschen wird es Bastelstände für Kinder sowie kulinarische Angebote passend zur Kastanie und zur Jahreszeit geben. Zudem findet der Amplonius-Büchermarkt in der Stadthalle statt. Ähnlich wie beim Kulturfest im Sommer 2022 sollen wieder Rheinberger Kulturschaffende, die Gastronomie und der Einzelhandel in die Planung eingebunden werden.