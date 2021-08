Stadt Rheinberg hat Transparente aufgehängt : Das neue Schuljahr beginnt: Vorsicht im Straßenverkehr

Rheinberg Achtung, Schulkinder: Alle Verkehrsteilnehmer, vor allem Autofahrer, müssen sich ab Mittwoch, 18. August, wieder auf Kinder und Jugendliche einstellen, die sich im Straßenverkehr auf dem Weg zur Schule oder nach Hause befinden.

Achtung, Schulkinder: Alle Verkehrsteilnehmer, vor allem Autofahrer, müssen sich ab Mittwoch, 18. August, wieder auf Kinder und Jugendliche einstellen, die sich im Straßenverkehr auf dem Weg zur Schule oder nach Hause befinden. Besonders zu Beginn eines jeden Schuljahres rücken sichere Schulwege ganz besonders in den Fokus. Die Stadt hat aus diesem Grund zum Ende der Sommerferien wieder im gesamten Rheinberger Stadtgebiet an markanten Stellen Spannbänder aufgehängt, die die Aufmerksamkeit der Autofahrer auf Schulkinder im Straßenverkehr lenken sollen. Auch im jetzt beginnenden Schuljahr 2021/2022 sind verschiedene Straßenübergänge in Rheinberg durch Verkehrshelfer und Verkehrshelferinnen („Schülerlotsen“) gesichert. Die Stadtverwaltung bittet insbesondere die Eltern der Schulanfänger, mit ihren Kindern den jeweiligen Schulweg gut einzuüben. Die Verwaltung werde weiterhin alle Möglichkeiten umsetzen, die dazu beitragen können, die Schulwege sicherer zu machen, und wünscht allen Schülern und Schülerinnen und besonders den Schulanfängern einen guten Start ins neue Schuljahr.