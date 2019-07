Unsere Woche : Der Gomel-Verein löst sich auf und hat Dank verdient

Meinung Rheinberg Nach 28 Jahren stellt das Kinderhilfswerk Gomel seine Hilfe für Kinder aus der Tschernobyl-Region schweren Herzens ein. Der Verein hat großartige Arbeit geleistet.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

2500 Kinder hat der Verein zur Erholung an den Niederrhein eingeladen, außerdem wurden rund 30 Hilfstransporte mit jeweils 40 Tonnen Material nach Gomel gebracht. Eine stolze Bilanz, die alles andere als selbstverständlich ist. „Wir bedanken uns bei allen, die dazu beigetragen haben, dass wir über einen solch langen Zeitraum aktiv sein konnten. Wir sagen Danke auch im Namen der Kinder, die von Ihrer Hilfe profitiert haben“, schreibt Hainke nun in einer Abschieds-Botschaft. Tatsächlich muss man ihm und seinen ehrenamtlichen Mitstreitern dankbar sein. Was sie geleistet haben, kann man nicht genug würdigen. Jahr für Jahr kamen zwei Kindergruppen mit Betreuern hierher, erlebten erholsame und unbeschwerte Tage. In Spitzenzeiten brachte der Verein bis zu 80.000 Euro pro Jahr an Spendengeldern zusammen, um das alles finanziell gestemmt zu bekommen.