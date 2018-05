Rheinberg : Das Jugendamt der Stadt sucht Pflegeeltern

Rheinberg Geduld, Einfühlungsvermögen, Verständnis, Offenheit, Belastbarkeit, Liebe und Mut sind erforderlich.

Das Jugendamt der Stadt sucht Pflegeeltern, die Kinder aufnehmen aus Familien, die ihre Kinder nicht mehr ausreichend betreuen, versorgen und erziehen. Krisen, schwerwiegende Erkrankungen, Unvermögen oder Fehlverhalten können die Ursache sein. Kinder hätten dann oft keine Möglichkeit, in ihrem familiären und sozialen Umfeld aufgefangen zu werden, wenn ihre Eltern "ausfallen", und geraten so in eine zutiefst verunsichernde Situation, erläutert Dezernentin Rosemarie Kaltenbach.

Umso mehr hätten sie ein Recht darauf, in sicheren Lebensräumen und tragfähigen Beziehungen zu leben. Alle Kinder bräuchten Eltern, bräuchten ein Zuhause, sie bräuchten Liebe, Geborgenheit und Sicherheit.

Der Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Rheinberg sucht daher Familien, Paare oder Lebensgemeinschaften, die Kinder vorübergehend oder dauerhaft bei sich aufnehmen.

Kinder im Alter bis zu sieben Jahren, die sich in einer akuten Notsituation befinden und kurzfristig für einen begrenzten Zeitraum ihre Familie verlassen müssen, werden durch das Jugendamt der Stadt in Bereitschaftspflegefamilien untergebracht. Sie leben bis zur Klärung ihrer Zukunftsperspektive zwischen drei Monaten und einem Jahr in dieser Pflegefamilie.



Wenn die Kinder anschließend nicht mehr in ihre Ursprungsfamilien zurückkehren könnten, würden Dauerpflegefamilien gesucht. Die Dauerpflege sei in der Regel auf mehrere Jahre - oft bis zur Verselbstständigung angelegt, teilt die Stadt mit. Der Schwerpunkt dieser Form von Vollzeitpflege liege im Aufbau einer sicheren und dauerhaften Bindung des Kindes an die Pflegefamilie. Diese Kinder bräuchten Menschen, die sich liebevoll und zuverlässig um sie kümmern.

Es sei keine leichte Aufgabe, ein Kind bei sich aufzunehmen und ihm zu helfen, seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu bewältigen. Hierfür benötigen die Pflegeeltern besonders viel Geduld, Einfühlungsvermögen, Verständnis, Offenheit, Belastbarkeit, Liebe und Mut.

Informationen gibt es beim Pflegekinderdienst der Stadt Rheinberg, Annegret Hiller, Telefon 02843 171-343, oder Monika Schulze, Telefon 02843 171-456

