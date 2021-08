Jugendarbeit in Alpen : Stamm der schlauen Krähen ist zurück

Lager-Chef „Krölli“ Michael van Beek schlüpfte in die Rolle des Stammeshäuptlings, herausgeputzt mit buntem Federschmuck, und postierte sich mit einer sympathischen Squaw vor einem Wigwam. Fotos: Ferienlager Foto: van Beek

Alpen Das 44. Veener Ferienlager führte für zehn Tage in den Oberbergischen Kreis. Hier stand alles im Zeichen indianischer Abenteuer. Aber selbstverständlich blieben die Kinder der heimatlichen Tradition treu und feierten ein Schützenfest.

Längst sind sie wieder zu Hause, die rund 80 Kinder aus dem 44. Veener Ferienlager. Im Gepäck erlebnisreiche zehn Tage in Bergneustadt im Oberbergischen Kreis. Die wirken nach und rüsten für die Herausforderungen nach dem Ende der langen Sommerferien.

Lange hatten die Verantwortlichen um Cornelia Gietmann („Knutschi“) und Michael van Beek im Vorfeld überlegt, wie denn ein Lager in diesem zweiten Pandemie-Jahr aussehen könnte, nachdem das Ferienlager im Sommer davor aus der Not heraus zum letztlich erfolgreichen Heimspiel geworden war. Das gesamte Ferienlager-Team war sich aber schnell einig, dass das Lager zu Hause zwar „toll und besonders“ gewesen sei, aber dass „Wegfahren in ein richtiges Lager doch nochmal andere Qualitäten aufweist“.

Info Auszeichnungen für treue Lager-Jubilare 30 Jahre dabei Betreuer fahren oft viele Jahre mit ins Veener Ferienlager, das sie manchmal schon aus Kindertagen kennen. Für fünf Jahre ehrenamtliche Betreuung wurden Eric Gietmann, Julia Kannegieter, Max Grunert und Lina Pastoors ausgezeichnet, für 20 Jahre Christina van Beek, für 25 Jahre Verena van Beek und für 30 Jahre Veener Ferienlager wurde Lager-Chef Michael van Beek ausgezeichnet.

Als dann absehbar war, dass Wegfahren tatsächlich möglich sein würde, ging alles sehr schnell, schreibt Lager-Chef „Krölli“ Michael van Beek. Es musste ein neues Haus gefunden werden, da Anfang des Jahres das eigentlich gebuchte Haus in Österreich abgesagt worden war. Außerdem musste mit den Behörden vor Ort ein Hygienekonzept abgesprochen werden. Dazu stampfte das Lagerteam in Windeseile ein Programm aus dem Boden. Am Ende hieß es voller Vorfreude: „Auf ins Ferienlager!“

Erkennungszeichen gelbes Halstuch: Die Veener schnupperten auf dem 30 Meter hohen Aussichtsturm regelmäßig Höhenluft. Foto: van Beek

Mit dem Reisesegen von Ludger Funke, Diakon an St. Ulrich, im Gepäck starteten zwei Gruppen nacheinander ins Bergische Land. Für die Kinder und Jugendlichen war es nach der Zeit der Kontaktsperren schön und erlebnisreich, wieder miteinander zu spielen, Sport zu treiben oder auch einfach zusammen zu chillen und Musik zu hören.

Das Wetter machte es möglich, fast alle Programmpunkte unter freiem Himmel zu gestalten. Dazu gehörten ausgedehnte Kanu-Touren auf der nahen Agger-Talsperre oder ein Freibadbesuch. Der nahe Aussichtsturm wurde eines Abends Stätte eines spektakulären Zimmerwettstreits: Immer von einem Countdown eingeläutet, testeten die Kinder und Jugendlichen, welche kreative Konstruktion es schaffte, dass ein rohes Ei den 30 Meter tiefen Fall von hoch oben vom Aussichtsturm heil übersteht.

Wie in all den Jahren zuvor sorgte das Küchenteam um Monika Schweden und Sybille Buckstegen wieder für eine Verpflegung, die keine Wünsche offen ließ. Und selbstverständlich darf in einem Veener Ferienlager das Schützenfest nicht fehlen. Mit Ausnahme des Ferienlagers dahoam gibt es seit 1978 Sommer für Sommer einen neuen König und eine neue Königin. So feierte das Lager in einem eigenen Zelt auf dem weitläufigen Feriengelände ein Schützenfest mit allem, was man von zu Hause kennt: einen spannenden Wettkampf an der Vogelstange, ein feierliches Fahnenschwenken, eine lange Parade und zum Abschluss ein Krönungsball. König ist Peter Friederichs. Sein Name und der seiner Königin Helena Langert werden nun auf dem lagereigenen Silber verewigt.

Das Schützenfest begann feierlich mit einem Lagergottesdienst. In diesem Rahmen feierten alle Teilnehmer mit sieben Betreuerinnen und Betreuern Jubiläum. Als Dienstältester mit 30 Jahren Veener Ferienlager ist diesmal Michael van Beek ausgezeichnet worden. Als Dankeschön erhielten alle Jubilare eine erlebnisreiche Führung unter und auf den Dächern des Kölner Doms.

Jeden Morgen brachte das Lagerradio den neuen Tag in Schwung, zunächst mit der legendären Winnetou-Hymne. Das Radiofeature „Yakari fragt – Winnetou antwortet“ lieferte indianische Lebensweisheiten. Zum krönenden Abschluss fuhren alle Ferienkinder so bestens vorbereitet zu den Karl-May-Festspielen in Elspe. Den Trip hatte der Elferrat der Veeze Kräje spendiert (wir berichteten). Auf der großen Freilichtbühne trieb der Ölprinz sein Unwesen. Beim Auftritt Winnetous waren sich alle einig, dass dessen Begrüßungsgeste nur dem Veener Lager gegolten haben kann.

Vor der Rückkehr hieß es: „Es wird getestet.“ Die komplett negativen Ergebnisse wurden äußerst positiv bewertet. So traf die komplette Lagerbelegschaft nach zehn Tagen wieder wohlbehalten in Veen ein. Und das ganze Team rund um Knutschi und Krölli ist sich einig: Das Risiko eines Ferienlagers in Pandemie-Zeiten hat sich gelohnt.

