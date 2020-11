Deutsches Rotes Kreuz in Rheinberg : DRK rüstet sich für die Zukunft

Rheinberg Der Stadtverband Rheinberg hat seinen neuen Vorstand gewählt – online. Das Ziel war’s dabei, die Führungsriege zu verjüngen. Auch treue Mitglieder wurden geehrt.

Ursprünglich sollte die Jahreshauptversammlung des DRK-Stadtverbandes Rheinberg schon im Mai stattfinden. Corona verhinderte das. Jetzt wurde die Versammlung als Online-Veranstaltung durchgeführt, erstmalig ohne Gäste. Das Rote Kreuz bleibt eine starke Truppe, die durch nichts zu ersetzen ist. Zusammengefasst, so sagte es der langjährige Vorsitzende Günter Köster, seien im zurückliegenden Jahr von rund 220 aktiven Mitgliedern in der Bereitschaft, in der Wasserwacht, im Jugendrotkreuz, in der Wohlfahrtspflege und im Bereich Blutspende schätzungsweise 38.000 ehrenamtliche Stunden geleistet worden. Und das trotz des Wegfalls nahezu aller Sanitätsdienste und Veranstaltungen in diesem Jahr.