Laienspiel in Alpen : Mupfel-Suche auf der Insel Titiwu

Das Alpener Laienspiel bringt das Stück „Urmel aus dem Eis“ auf die Bühne. Es gibt zwei Vorstellungen: an den Sonntagen, 24. November und 1. Dezember. Eine besondere Herausforderung sind die Sprachfehler der Tiere.

Handlungsort ist die mitten im Plastikfolien-Meer der Augsburger Puppenkiste gelegene Insel Titiwu. Dort gelingt es dem Professor Tibatong, Tiere zum Sprechen zu bringen. Naja, fast jedenfalls – und genau das stellt die Alpener Laiendarsteller in den laufenden Proben vor eine ungewohnte Aufgabe. „Normale Texte zu lernen sind sie gewohnt. Aber in diesem Fall kommen die Sprachfehler der Figuren hinzu“, erklärt Regisseur Walter Kühn, der den singenden Seele-Fant mimt.

Petra Wittmann hat es noch ganz gut getroffen. Als Hausschwein Wutz muss sie einfach nur hin und wieder ein „öff öff“ an ihre Sätze hängen. Alle anderen Bewohner des Eilands haben hingegen einen kapitalen Sprachfehler. Waran Wawa (Katja Schlothane) etwa kann kein „Z“ und spricht dafür ein „Tsch“, der Pinguin Ping (Bianca Heier) sagt „pf“ statt „sch“, der Schuhschnabel Schusch (Benedikt Zenefels) nimmt für die Vokale „I“ und „E“ ein „Ä“, während der trällernde Seele-Fant die meisten Vokale in ein „Ö“ umwandelt.

Derartige Fehler in sein Vokabular einzubinden, bleibt nicht ohne Folgen, weiß Kühn: „Ab und an spreche ich zu Hause auch schon so. Man wächst da rein.“ Eine größere Herausforderung sollte auch die Gestaltung des Bühnenbildes werden. Immerhin gilt es, mit dem Strand, einer dunklen Höhle, der Dorfschule oder dem weiten Meer unterschiedlichste Welten optisch in Szene zu setzen. Aber Not macht bekanntlich erfinderisch und so bediente man sich im reichhaltigen Fundus.