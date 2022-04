Feierstunde für DRK-Wasserwacht und Feuerwehr : Dank für Rheinbergs Helfer in der Flut

Rheinberg Die Stadt erinnerte an die Verdienste von Feuerwehr und DRK-Wasserwacht. Die Ehrungen galten Frauen und Männern, die im Sommer 2021 bei der Hochwasser-Katastrophe bis zur Erschöpfung anpackten und Gutes taten.

Acht Monate und zwei Wochen liegt der 15. Juli 2021 nun zurück. Jener Tag, an dem sich die schreckliche Flutkatastrophe ereignete, die vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen unfassbares Leid und kaum mehr greifbare Schäden anrichtete. Menschen starben, ganze Orte wurden verwüstet, tausende Menschen verloren Hab und Gut und hatten von jetzt auf gleich kein Dach mehr über dem Kopf. Die Bilder aus dem Ahrtal, aus Erfstadt-Blessem und aus der Eifel werden vielen Menschen lange nicht mehr aus dem Kopf gehen.

Lebenswert Bürgermeister Dietmar Heyde sagte, er spüre in der Stadt eine große Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, und das nicht nur im Roten Kreuz oder in der Feuerwehr. Auch die Vorbereitungen auf den Kultursommer zeigten das. „Ich erlebe in Rheinberg große Lust auf Gestaltung und Aktivitäten“, so Heyde. „Es gibt unglaublich viel Potenzial in der Zivilgesellschaft.“ Das mache Rheinberg zu einer lebenswerten Stadt.

Eine treffende und bewegende Laudatio hielt Udo Otten, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinberg. Er hatte sich vorher mit einigen der Retter unterhalten und sich angehört, wie sie die Erlebnisse rund um die Flut aufgenommen haben. Die Flut im Sommer 2021 habe sich in die kollektive Seele der Gesellschaft in Deutschland eingebrannt. „Wie viel stärker müssen die Bilder und Eindrücke sein, die diejenigen noch in sich tragen, die unmittelbar – am gleichen Tag und in den Tagen danach – im Flutgebiet ausgerückt waren?“, fragte der Pastor. Er fügte hinzu: „Euer selbstloses Tun gab und gibt eine wunderbare, lebendige Verdeutlichung des Begriffs Liebe im Wort Nächstenliebe.“ Jesus habe das einmal so gesagt: „Niemand zeigt größere Liebe als der, der sein Leben riskiert und gibt für das Leben seiner Freunde.“ Udo Otten weiter: „Euch allen gilt unsere Anerkennung, unser Respekt und unser Dank. Gut, dass es euch gibt.“