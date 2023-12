Veener Fußballer plant Comeback nach Leukämieerkrankung Aufgeben ist für Daniel Müller keine Option

Alpen · Hinter dem Fußballer von Borussia Veen, der an Leukämie erkrankt war, liegt eine erfolgreiche Krebstherapie. Mit einem Kurz-Comeback will Daniel Müller im Juni seine aktive Karriere beenden. So hat sich der 40-Jährige zurück ins Leben gekämpft.

22.12.2023 , 16:31 Uhr

Daniel Müller war an Leukämie erkrankt. Die Therapie ist angeschlagen. Einmal im Monat wird sein Blut kontrolliert. Foto: gelb/Jakob Klos

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg