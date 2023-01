Damensitzung in Rheinberg Kamper Hof bebt vor Frauenpower

Die Damensitzung knüpfte als Highlight nahtlos an den Prinzenempfang am Freitag in der Remise von Schloss Ossenberg an. Mit von der Partie war ein Prinzenpaar mit Handicap. Anfeindung und Diskriminierung aufgrund von körperlicher Beeinträchtigung oder Alter ist für die Prinzessin inakzeptabel. „Das geht gar nicht. Karneval ist für alle da und kennt keine Ausgrenzung“, betont Angi Stief. „Beispielsweise ist die älteste Besucherin der Sitzung 85 Jahre.“