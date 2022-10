Wohnung nach Feuer unbewohnbar : Drei Personen bei Dachstuhlbrand in Rheinberg verletzt

Rheinberg Bei einem Dachstuhlbrand in Rheinberg am Samstagabend sind zwei Feuerwehrmänner sowie ein Bewohner des Einfamilienhauses leicht verletzt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

Die Rauchsäule war am Samstagabend in Rheinberg weithin sichtbar. Als die Rheinberger Feuerwehr gegen 18.15 Uhr an der Straße Grote Gert eintraf, stand die Wohnung im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses bereits in Vollbrand, wie Rheinbergs Feuerwehrchef Mario Dröttboom berichtet.

Alles in allem sei der Einsatz aber ohne besondere Zwischenfälle oder Herausforderungen verlaufen, so Dröttboom. Rund viereinhalb Stunden hätten die Löscharbeiten gedauert. In der Nacht sowie am Sonntagmorgen seien Einsatzkräfte nochmals zum Brandort gefahren, um ihn auf Glutnester hin zu kontrollieren. In beiden Fällen sei alles in Ordnung gewesen, erzählt der Feuerwehrleiter.