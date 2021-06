Alpen/Kreis Wesel : Unfallkommission war vor Ort an der Crash-Kreuzung

An dieser Kreuzung in Veen hat’s seit Beginn des vorigen Jahres bereits fünf Mal gekracht. Jetzt soll wohl was passieren. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Alpen/Kreis Wesel Nach zuletzt zwei schweren Zusammenstößen an der Kreuzung Dickstraße/Winnenthaler Straße in Veen zeichnen sich bauliche Veränderungen am Unfallhäufungspunkt ab.

Die Unfallkommission des Kreises Wesel war am Donnerstagmorgen vor Ort an der Kreuzung Winnenthaler Straße/Dickstraße/Unterheide, um sich ein genaues Bild vom Unfallhäufungspunkt zu machen. Nach noch unbestätigten RP-Informationen sollen bauliche Maßnahmen vorgeschlagen werden. Der federführende Kreis will sich in Kürze äußern, wie die Kreuzung der zwei Kreisstraßen sicherer gemacht werden soll. Als erste Maßnahme werden in Absprache mit Anwohnern Sichtdreiecke in der Bepflanzung freigeschnitten. Zwei Zusammenstöße nach ähnlichem Muster in den zurückliegenden sechs Wochen, die die Zahl der Unfälle seit Jahresbeginn 2020 auf fünf steigen ließ, haben den Handlungsbedarf an der Stelle offenkundig gemacht, auch wenn es keine Todesfälle zu beklagen gibt.