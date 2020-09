In der Stadthalle Rheinberg : Kostümierte Stars in der Stadthalle

Veranstalter Filip Zalewski (vorne) und Spiderfrau Fleur de Vries freuen sich auf das Event im Januar. Mit dabei unter anderem Bürgermeister Frank Tatzel und Frank-Rainer Laake von der Sparkasse. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Bei der „Cos Con“ verkleiden sich die Teilnehmer als Figuren aus Filmen, Comics, Videospielen oder Mangas. Am 23. Januar präsentieren sich viele Cosplayer zum zweiten Mal in Rheinberg. Die Einnahmen werden gespendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Marie Braun

Die erste niederrheinische „Cosplayer Convention“, kurz Cos Con, die Ende Januar in der Rheinberger Stadthalle stattfand, wurde als schrill und etwas Besonderes für Rheinberg beschrieben. Jetzt steht fest, dass die Cos Con auch im nächsten Jahr wieder nach Rheinberg kommen soll. Organisator Filip Zalewski gab jetzt den Termin bekannt: Am Samstag, 23. Januar 2021, gibt es wieder einen Aufmarsch von Menschen, die wie Stars kostümiert sind. Diesmal nur noch an einem Tag statt an zwei Tagen.

Bei der Cos Con imitieren sogenannte Cosplayer bekannte Figuren aus Filmen, Comics, Videospielen oder Mangas – manche tragen sehr aufwendige Kostüme und imitieren das Verhalten der Filmhelden. Für Rheinberg sei die Cos Con etwas ganz Besonderes, sagte Vorstandsmitglied der Sparkasse am Niederrhein, Frank-Rainer Laake. Bei der Premiere im Januar seien Gäste aus der ganzen Republik gekommen. Sonst würden Veranstaltungen wie diese in anderen Städten stattfinden – wie zum Beispiel die „Comic Convention“ in Dortmund.

Info Karten kann man online bestellen Vorverkauf Die Convention Cos Con findet am Samstag, 23. Januar 2021, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr, in der Stadthalle Rheinberg statt. Über Eintrittskarten und Hintergründe zur Show kann man sich ab dem 1. November auf der Interetseite www.cos-con.eu informieren.

Die niederrheinische Ausgabe ist für den Organisator Filip Zalewski vor allem deshalb etwas Besonderes, weil er mit seinem Projekt unter dem Motto „Cosplayer mit Herz“ Geld sammeln und für das Kinderpalliativ-Team „Sternenboot Düsseldorf“ spenden will. Über 1300 Euro kamen bei der ersten Convention zusammen. Zalewskis Wunsch wäre es, die Spende im nächsten Jahr zu verdoppeln. Dabei ist er optimistisch, viele Künstler verzichteten auf ihre Gagen und es sei gepant, die Eintrittspreise zu erhöhen – wahrscheinlich um bis zu zehn Euro.

Auch wenn die Filmhelden-Veranstaltung anders verlaufen wird als 2020, betont Zalewski, dass die Cos Con in Rheinberg im nächsten Jahr noch besser werden könne. Ein Eröffnungstanz ist geplant, genauso wie ein Auftritt der Kölner Band „Tante Käthe“, die am Abend hauptsächlich bekannte Filmmusik – „von Dirty Dancing bis zu Bud Spencer“ – spielen wird. Für die Veranstaltung habe es auch viele Anfragen von Stargästen gegeben. Maria Persson, die in den Pippi-Langstrumpf-Filmen Pippis Freundin Annika spielte, hat ihre Teilnahme an der Cos Con schon fest zugesichert. Auch ein Star unter den Cosplayern, der als Bumblebee bekannt ist, weil er die Figur Bumblebee aus Transformers imitiert, konnte für den Tag in Rheinberg gewonnen werden, erzählte Zalewski begeistert.

Ganz wichtig ist Zalewski die strenge Einhaltung der Hygienemaßnahmen, damit die „Cosplay Convention“ im Januar 2021 auch unter Corona-Bedingungen stattfinden kann. Die Veranstaltung soll nach jetzigem Stand der Dinge bestuhlt werden und das Tragen einer Maske sei verpflichtend bis zum Sitzplatz. Ein Foto-Point für professionelle Fotos mit Abstand und angepasst an die oft auch ausladenden Kostüme ist geplant. Zalewski denkt mit seinem Team über eine gastronomische Lösung nach. Viele Besucher hatten bei der ersten Cos Con das Fehlen einer Bewirtung kritisiert. Wie diese Bewirtung aussehen könnte, ist noch nicht klar. Im Gespräch war unter anderem ein Foodtruck. Auch wurde darüber nachgedacht, mit den Imbisslokalen in der Rheinberger Innenstadt zusammenzuarbeiten. Es dürften nur 250 Gäste kommen. Zum Vergleich: Im Januar waren es 500 Gäste und 600 weitere wollten noch Tickets über die Abendkasse und den Online-Kartenverkauf ergattern.