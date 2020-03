Einschränkungen durch Corona : Volle Baumärkte, leere Spielplätze

Der Parkplatz vor dem Xantener Baumarkt ist pickepackevoll, der Markt selbst entsprechend auch. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg/Xanten/Alpen/Sonsbeck Mitarbeiter der Ordnungsämter loben die Menschen zwischen Marienbaum und Orsoy: Die meisten halten sich an die Regeln in der Zeit der Corona-Krise. In Alpen waren alle Kirchen geöffnet – Orte, an denen man Trost finden kann.

Ein Schwanenpaar dreht unter der einladenden Frühlingssonne seine Kreise im Hegerbecken, eine einsame Rentnerin füttert die Enten. Der Rheinberger Stadtpark ist ebenso verlassen wie die einen Steinwurf entfernt endende Gelderstraße. Keine Frage, die Folgen der Coronavirus-Pandemie haben das öffentliche Leben stillgelegt. Größere Menschenmengen gibt es nicht, weder auf Spiel- oder Bolzplätzen noch in der Stadt. Das bestätigt auch Mike Angelone vom Ordnungsamt, der seit mehreren Stunden die Lage kontrolliert: „Die Rheinberger verhalten sich absolut vorbildlich, jeder hält sich an die Regeln.“ Die sehen als Ausnahme vor, dass Frisörsalons geöffnet bleiben dürfen. Dennoch sind im Salon „Cutter“ an der Orsoyer Straße alle Plätze leer. Die beiden Friseurinnen sind fast schon froh darüber, denn sie haben Angst. „Wir kommen mit den Menschen in Berührung, das lässt sich nicht vermeiden. Aber wir haben auch Familien, Kinder, Großeltern“, sagt eine Mitarbeiterin.

Die Hochstraße mit ihren vielen Geschäften ist normalerweise ein Nadelöhr, durch das der Durchgangsverkehr nur zäh fließt. In diesen Tagen ist das anders: Die meisten Geschäfte haben geschlossen, freie Parkplätze – sonst eher Mangelware – gibt es zuhauf. Die Menschen erledigen ihre Einkäufe und fahren zu ihren Familien nach Hause. Die Bewohner und Bewohnerinnen des Gerebernus-Seniorenheims trifft es doppelt. Sie gehören zur Risikogruppe und müssen auf den Kontakt mit Angehörigen verzichten. „Bis jetzt kommen sie mit dieser Situation sehr gut zurecht. Mit vielen zusätzlichen Kleingruppenangeboten sorgen wir dafür, dass keine Gefühle der Vereinsamung oder gar Depressionen entstehen“, erklärt Pflegerin Michaela Verpoort.

Eileen Peters und Celina Szupancsics, normalerweise in den Rheinberger Jugendzentren Zuff und Puzzle beschäftigt, kontrollieren jetzt Spielplätze. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Info Betreuungszeiten auch an den Wochenenden Wochenenden Ab sofort werden die Zeiten der Notbetreuung in Schulen und Kindertagesstätten aluf Erlass des Landes auf die Wochenenden erweitert. Eltern in beruflichen Schlüsselfunktionen wie Polizei, Ordnungsdienst, Pflegeberufe, Ärzte und ähnliches haben jetzt die Möglichkeit, ihre Kinder in den jeweils zuständigen Einrichtungen für eine Betreuung am Wochenende anzumelden. Sie müssen dazu bei der Anmeldung eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitsgebers vorlegen.

Drei Pärchen sitzen in gebührendem Abstand auf den Bänken des Gradierwerks und genießen das Klima. Zwei ältere Damen fahren mit ihrem Rollator durch den Parkbereich am Ostwall, ansonsten wirkt der Grüngürtel verlassen. Fast schon gespenstisch ruhig präsentiert sich die Einkaufsmeile Marsstraße. Vereinzelte Menschen mit Schutzmasken machen den Ernst der Lage deutlich. Ungewohnte Bilder auch einige Meter weiter auf dem Wochenmarkt. Menschen stehen im Sicherheitsabstand von zwei Metern vor einem Gemüsestand und treten einzeln vor, sobald sie an der Reihe sind. „Die Leute sind durchweg vernünftig“, sagt Theo Cleve. Der Standbesitzer wundert sich nicht über den gleichbleibend guten Umsatz: „Frische Luft und frische Salate, gesünder kann man gar nicht einkaufen.“ Während die Innenstädte wie ausgestorben wirken, bietet sich in den Baumärkten ein völlig anderes Bild: Überfüllte Parkplätze und volle Einkaufswagen. Ein Xantener, der namentlich nicht genannt werden möchte, liefert einen Erklärungsansatz: „Wenn ich demnächst zu Hause bleiben muss, möchte ich wenigstens was zu tun haben.“

Im Xantener Kurpark sind vereinzelt Menschen unterwegs. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

