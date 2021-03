Corona-Schutz im Kreis Wesel : Awo fordert Lolli-Tests für Kinder

Die Awo fordert den Kreis Wesel auf, in den Kitas auch Kinder auf Covid zu testen – mit der verträglichen Lolli-Methode. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Rheinberg Auch bei Kindern steigen die Infektionszahlen: Der Kreis Wesel soll die kindgerechten, von der Uni Köln entwickelten Corona-Teststäbchen in Kitas einsetzen, fordert der Awo-Kreisverband mit Sitz in Rheinberg.

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Kreisverband Wesel mit Sitz in Rheinberg, selbst Träger von 23 Kindertagesstätten mit mehr als 1500 Kindern im Kreisgebiet, drängt auf den zügigen Einsatz von Corona- Schnelltests in den Kindertagesstätten des Kreises Wesel. Aber nicht um jeden Preis: Diese Tests sollten kindgerecht sein. Bei steigenden Kinder-Corona-Fallzahlen seien regelmäßige Tests auch im Kita-Alter eine dringende Notwendigkeit, um die Sicherheit der Kinder, ihrer Angehörigen und auch der Beschäftigten zu stärken, heißt es von Seiten der Awo.

Bereits vor drei Wochen habe der Awo-Kreisverband einen Lolli-Test-Appell an Ingo Brohl, Landrat des Kreises Wesel, formuliert, in dem die Solinger Lolli-Testmethode empfohlen worden sei. „Leider erfolglos“, bedauert die Awo. Solingen habe Ende Februar eine weithin beachtete neue Testmethode auf das Coronavirus in Kindertagesstätten erfolgreich eingeführt. Nach kurzer Zeit schon seien damit bereits einige infizierte Kinder entdeckt worden und seien in der Folge weitere Ansteckungen verhindert werden können.

Die an der Uni-Klinik Köln entwickelte Methode mache die unangenehmen Nasen- und Rachenabstriche überflüssig – der Nachwuchs müsse nur noch – zweimal die Woche – an einem geschmacklosen Stäbchen lutschen wie an einem Lolli. Das habe der Methode ihren Namen gegeben.

„Wir sind dem Wohl der uns anvertrauten Kinder verpflichtet und fordern die Politik auf, uns mit der Einführung der Lolli-Testung bei der Erfüllung dieser Pflicht zu unterstützen“, sagt Benjamin Walch, Geschäftsbereichsleiter Kita beim Awo-Kreisverband. Während von den ersten beiden Pandemie-Wellen Kinder weitgehend verschont geblieben seien, sei nun eine Zunahme von Positiv-Testungen und auch von tatsächlichen Covid-19-Erkrankungen bei Kindern festzustellen, „und zwar in allen Regionen Nordrhein-Westfalens“.

Unterstützung erhält Benjamin Walch vom Awo-Vorsitzenden Jochen Gottke, der in Sachen Pandemie-Bekämpfung noch weitergehende Forderungen stellt: „Wenn in Nordrhein-Westfalen ein Kreis oder eine Stadt als Modellkommune von Lockerungen der strengen Corona-Regeln profitieren will“, sagt er mit Blick auf einen Vorstoß aus dem Kreihaus, „gehören neue flächendeckende Methoden wie der Lolli-Kita-Test oder auch der Einsatz der Luca-App zum Pflichtprogramm.“ Gottke verweist auf die Zusage der Bundeskanzlerin, „dass kein Landrat oder Bürgermeister von neuen Wegen abgehalten“ werde.