Corona-Schutzmaßnahmen : Besuch im Rathaus in Alpen nur mit Termin möglich

Besuch im Rathaus in Alpen nur mit Termin möglich

Das Rathaus in Alpen gelten von sofort an wieder eingeschränkte Besuchsregelungen. Foto: Rainer Kaußen/Kaußen, Rainer

Alpen Die steigenden Infektionszahlen veranlasst die Verwaltung, den Publikumsverkehr im Rathaus wieder einzuschränken. Wer rein möchte, muss vorher einen Termin vereinbaren.

Wegen der steigenden Corona-Zahlen im Kreis Wesel wird das Rathaus in Alpen von heute Mittwoch, 21. Oktober, an wieder für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Das hat die Verwaltung mitgeteilt. Das Betreten des Rathauses ist allerdings weiter möglich, wenn vorab ein Termin mit der Ansprechperson in der Verwaltung vereinbart worden ist. Das gilt auch für das Bürgerbüro. Ein Besuch ohne Anmeldung ist bis auf Weiteres nicht möglich.