Breitensport in Alpen : Nur mit Paddel ins Hallenbad

Breitensport in Alpen

Es ist wieder Wasser im Becken des Hallenbades in Alpen. Doch es gelten strenge Regeln innerhalb und außerhalb des Beckens. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Alpen Das Hallenbad in Alpen ist nach der Sanierungspause wieder offen. Die Corona-Pandemie schränkt den Betrieb ein. Der Schwimmverein hat ein umfassendes Hygiene-Konzept erarbeitet.

Es ist wieder Wasser im Becken, die Schwimmer können wieder ihre Bahnen ziehen oder sonstigen Aqua-Sport betreiben: Seit Sonntag, 2. August, ist das Hallenbad im Schul- und Sportzentrum Alpen wieder geöffnet. Das hat der Schwimmverein als Träger des Bades jetzt mitgeteilt. Wassergymnastikkurse finden von Dienstag, 11. August, an wieder statt. Aber die Badefreuden sind nicht ungetrübt: Denn es gelten die Regeln der Corona-Schutzverordnung, auf deren Einhaltung der Verein achtet.

Mit dem Zugang zum vereinsbetriebenen Hallenbad per Mitgliedskarte bestätigt der Badegast, dass er keine Symptome einer Atemwegserkrankung zeigt und für ihn auch keine Quarantäne angeordnet ist. Bis auf weiteres muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern im Bad eingehalten werden. Dies wird im Wasser am ehesten beim Schwimmen in Bahnen sichergestellt. Spielgeräte sind nicht erlaubt. Bis zum Umziehen im Bad muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden – entsprechendes gilt auch beim Verlassen des Bades. Im Eingangsbereich finden sich Desinfektionsmittelspender.