Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel : Mann aus Rheinberg stirbt nach Corona-Infektion

Kreis Wesel Der Kreis Wesel meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Demnach ist ein Mann aus Rheinberg gestorben, der positiv auf das Virus getestet worden war.

Die Zahl der Neu-Infektionen blieb am Donnerstag auf einem niedrigen Niveau. Der Kreis Wesel meldete vier neue Fälle: in Neukirchen-Vluyn (1), in Schermbeck (1), in Voerde (1) und in Wesel (1). Damit stieg die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionen auf 1209. Von ihnen gelten 1077 wieder als genesen, sieben mehr als am Mittwoch. 104 Menschen sind aktuell in Quarantäne, weil sie vor kurzem erst positiv auf das Virus getestet wurden und andere noch anstecken können. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kreis Wesel nun bei 5,7. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.