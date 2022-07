Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Die Zahl der Neuinfektionen steigt nicht mehr so stark an

Ein Coronatest wird vorbereitet.

Kreis Wesel Die Zahl der Infektionen im Kreis Wesel steigt weiterhin an, wenngleich nicht mehr so stark. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 780,3 auf 690,4 gesunken. Ein Überblick über die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden.

Der aktuelle Stand der Infektionsfälle mit Coronavirus (Covid-19): Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel lag am Freitag, 8. Juli, bei 690,5.

Neue und aktive Fälle Im Kreis Wesel sind seit der letzen Meldung von vergangenem Freitag keine weiteren Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Zahl der Corona-Toten liegt damit weiterhin bei 448. Die Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt aktuell bei 140.432.

Das sind die aktuellen Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden:

Alpen (12.450 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 3602 (+125), davon genesen: 3315. Gestorben: 10. Aktive Fälle: 277.

Dinslaken (67.469 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 20842 (+497), davon genesen: 19.488. Gestorben: 71. Aktive Fälle: 1283.

Hamminkeln (26.861 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 8150 (+175), davon genesen: 7650. Gestorben: 17. Aktive Fälle: 483.

Hünxe (13.532 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 4135 (+124), davon genesen: 3806. Gestorben: 8. Aktive Fälle: 321.

Kamp-Lintfort (37.425 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 12.353 (+284), davon genesen: 11.570. Gestorben: 56. Aktive Fälle: 727.

Moers (103.680 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 30.958 (+727), davon genesen: 28.991. Gestorben: 120. Aktive Fälle: 1847.

Neukirchen-Vluyn (26.991 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 9004 (+263), davon genesen: 8304. Gestorben: 34. Aktive Fälle: 666.

Rheinberg (31.004 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 8652 (+174), davon genesen: 8178. Gestorben: 15. Aktive Fälle: 459.

Schermbeck (13.643 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 4386 (+108), davon genesen: 4043. Gestorben: 1. Aktive Fälle: 342.

Sonsbeck (8725 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 2854 (+85), davon genesen: 2643. Gestorben: 14. Aktive Fälle: 197.

Voerde (35.996 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 10.941 (+279), davon genesen: 10.224. Gestorben: 36. Aktive Fälle: 681.

Wesel (60.295 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 18.095 (+421), davon genesen: 16.927 Gestorben: 54. Aktive Fälle: 1114.

Xanten (21.644 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 6370 (+207), davon genesen: 5872. Gestorben: 12. Aktive Fälle: 486.

Kreis Wesel insgesamt (459.715 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 140.432 (+3469), davon genesen: 131.011. Gestorben: 448. Aktive Fälle: 8973.

Dieser Artikel wird von unserer Redaktion wöchentlich aktualisiert. Basis sind die Zahlen, die der Kreis Wesel als zuständiges Gesundheitsamt mittlerweile nur noch freitags um die Mittagszeit veröffentlicht.

