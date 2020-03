Gastronom in der Corona-Krise : Notruf aus einer Null-Umsatz-Herberge

Wolfgang Gedecke in seinem verwaisten Restaurant Burgschänke: Er weiß momentan nicht, wie’s weitergehen soll. Auch im 46-Betten-Hotel herrscht gähnde Leere. Um Kosten zu sparen, kümmert er sich allein um seine vier verbliebenen Übernachtungsgäste. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Wolfgang Gödeke, Gastronom und Hotelier der Burgschänke in Alpen, hat in der Not Sabine Weiss, CDU-Bundestagsabgeordnete, geschrieben.

Seit Wochenbeginn ist es Gastronomen komplett untersagt, ihr Restaurant zu öffnen. Für die meisten lohnte es sich schon vorher nicht mehr. Mit Ausbruch der Corona-Krise kam keiner mehr. „Wir stehen vor einem Null-Umsatzgeschäft“, sagt Wolfgang Gödeke von der Burgschänke in Alpen. Der CDU-Ratsherr im Rheinberger Stadthaus hat seiner Parteifreundin im Bundestag, Sabine Weiss, einen Brief geschrieben. Es ist ein dramatischer Notruf.

Gödeke und seinen Partner Frank Sieger trifft die Krise besonders hart. Erst vor zwei Jahren haben sie ihrem Restaurant ein Hotel angegliedert. In dem dürfen momentan nur noch Geschäftsreisende übernachten. Gäste, auf die der Betrieb mit Blick nach vorn nicht verzichten kann, die das Geschäft aber unrentabel machen. Mehr noch. „Ich kann nicht mehr schlafen“, schreibt Gödeke: „Ich frage mich wirklich, ob es meine Unternehmen in einem Monat überhaupt noch gibt.“

Info Auch die Schulschließung trifft das Restaurant Mensabetrieb Auch die Schließung der Schulen hat den Betrieb unmittelbar getroffen. Das Essen für die Mensa der Alpener Sekundarschule wird an der Burgstraße gekocht.



Nichts verkommen „Übrig gebliebene Ware, die man nicht einfrieren kann, habe man wir unseren Angestellten mitgegeben“, so Wolfgang Gödeke. „Den Rest haben wir gespendet. Weggeworfen wird nichts.“

Über die Zusicherungen der Minister Altmaier und Scholz von schneller, unkomplizierter Staatshilfe kann der Millinger nicht mal lachen. Seine Erfahrungen mit komplizierten Vorgaben der Geldinstitute lassen ihn drastisch werden in seiner Wortwahl. Von denen höre er nur, dass seine Unternehmen „gefährdet“ seien. Für eine Finanzspritze brauche es „weiteres Sicherheitspotenzial“, heißt es im Brief an Sabine Weiss, der der Redaktion vorliegt. Gefordert seien vorausschauende Berechnungen auf zwei Jahre. Aber: „Wer kann denn im Moment überhaupt voraussehen, wie es wann weitergehen kann?“, fragt der erfahrenen Gastronom. Rücklagen habe er in der Anfangsphase kaum bilden können.

Sein junges 46-Betten-Hotel, mit hohen Investitionen an den Markt gebracht, beherberge momentan gerade mal vier Gäste. Die, so Gödeke, versorge er, „komplett selbst – vom Frühstück bis zur Zimmerreinigung, damit das Licht nicht ganz ausgeht“. Bis auf eine Etage sei die Heizung heruntergefahren, alle verzichtbaren Stromverbraucher seien ausgeschaltet. Für die 14 Angestellten von Hotel und Restaurant, seit Mitte März dicht, haben die Pächter Kurzarbeitergeld beantragt. Sie selbst gehen leer aus.

Ein „Außer-Haus-Service“ für die Küche würde nur zusätzliche Kosten verursachen. Da fast jeder Haushalt in der Krise finanzielle Einbußen verkraften müsse, so Gödeke, und sich den „Luxus“, im Restaurant zu bestellen, kaum noch einer leiste, laufe er Gefahr, Lebensmittel einzukaufen, die am Ende verderben würden.

Gödeke hat die Hoffnung auf zinsfreie Soforthilfen noch nicht aufgeben. Und er setzt auf das Entgegenkommen der Verpächter. „Wir sitzen doch alle in einem Boot und kommen nur da raus, wenn alle zusammenhalten.“ In besagtem Boot säßen auch Wäschereien, Lebensmittellieferanten, Entsorgungsbetriebe oder Getränkehersteller. „Sie alle spüren das.“ Eng werde es auch für die zwei Auszubildenden. „Die hätten im April schriftliche Prüfung. Daran glaubt aber niemand mehr.“ Die Berufsschulen seien geschlossen. „Die notwendige Vorbereitung fehlt also“, sagt Gödeke.

Er glaubt nicht, dass es unmittelbar nach Ostern weitergeht. Falls doch, wollen Gödecke und sein Partner den Betrieb langsam wieder hochfahren. Bis dahin sei ohnehin alles storniert und neue Buchungen kämen nicht herein. Das Telefon stehe in diesen Tagen still.

