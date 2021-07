Bericht in der Ratssitzung : Corona kostet Alpen im ersten Halbjahr 743.500 Euro

Bericht in der Ratssitzung

Auch Alpen muss für die coronabedingten Ausgaben tief in die Tasche greifen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Alpen Im ersten Halbjahr 2021 verzeichnet die Gemeinde insgesamt 743.500 Euro an coronabedingten Ausgaben. Bürgermeister Thomas Ahls schlüsselte in der Ratssitzung auf, wie sich dieser Betrag zusammensetzt

Regelmäßig trägt Andrea Brochtrup, Kämmerin der Gemeinde Alpen, ihren Bericht zur finanziellen Lage der Gemeinde im Rat vor. Jetzt berichtete Bürgermeister Thomas Ahls, was seine Kollegin ausgerechnet hatte. Die Kämmerin war selbst war nicht in der Sitzung, weil wegen der Corona-Bestimmungen möglichst wenige Personen teilnehmen sollten.

Im ersten Halbjahr 2021 verzeichnet die Gemeinde insgesamt 743.500 Euro an coronabedingten Ausgaben. Ahls schlüsselte auf, wie sich der Betrag zusammensetzt: 503.000 Euro Ausfall Gewerbesteuer, 17.000 Euro Ausfall Anteil Einkommensteuer, 62.000 Euro Ausfall Anteil Umsatzsteuer, 118.000 Euro Ausfall Anteil Leistungen nach dem Familienleistungsaustausch, 18.000 Euro Ausfall Elternbeiträge für den offenen Ganztag und die verlässliche Grundschule von acht bis eins im Januar 2021 sowie 25.500 Euro für Hygienemaßnahmen. Als Maßstab werde das Haushaltsjahr 2019 angelegt, so der Bürgermeister – alle Mindereinnahmen werden danach berechnet. Die Gemeinde kann nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz bis zum Jahr 2025 die Summe aller coronabedingten Ausgaben als Erträge berechnen und so den Haushalt ausgleichen. Anschließend kann die Gemeinde die Kosten darlehensfinanziert über 50 Jahre abschreiben.