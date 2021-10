Gottesdienst in Pandemietagen : Das Kirchenzelt hat ausgedient

Alpen Die Evangelische Kirchengemeinde Alpen kehrt nach 85 Wochen am Reformationstag wieder ins Gotteshaus zurück. Das Presbyterium bedankt für das Verständnis in der entbehrungsreichen Zeit.

Am Reformationstag , 31. Oktober, feiert die Evangelische Kirchengemeinde Alpen die Rückkehr in ihre Kirche. Nach 85 Wochen und fast 100 Gottesdiensten draußen vor der Tür und später unter dem Kirchenzelt findet nun wieder um 10 Uhr der erste Sonntagsgottesdienst seit Beginn der Corona-Krise in der Kirche statt. Wie bei allen Gruppen und Veranstaltungen der Kirchengemeinde ist eine Teilnahme nur unter Einhaltung der 3 G-Regel möglich. Es besteht vor dem Gottesdienst eine Testmöglichkeit in der Sakristei.

Thematisch wird sich der Gottesdienst mit einer der Hauptschriften Luthers „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche“ von 1520 befassen. Die Predigt hält Pfarrer Hartmut Becks. Für die musikalische Gestaltung sorgen Kantor Lothar Rehfuß an der Orgel und Renate Kloesgen an der Querflöte.

Nicht nur bei den Gottesdiensten, sondern auch in der Kleiderstube und bei der Tafelausgabe sowie in den Jugendeinrichtungen hätten immer ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Hintergrund gewirkt. „Ohne sie wäre das Gemeindeleben in dieser Zeit nicht möglich gewesen“, heißt es von Seiten des Presbyteriums. Nach der zwischenzeitlichen Verlängerung wird das Kirchenzelt an dre Burgstraße nun endgültig abgebaut, so dass bald mit der geplanten Umgestaltung des Kurfürstin-Amalie-Platzes begonnen werden kann.