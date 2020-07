Ferienfreizeit von Corona ausgebremst : Das Ferienhilfswerk St. Ulrich schaffte es diesmal nur bis Ellemeet

Die Tour an die niederländische Nordseeküste war in diesem Sommer die einzige Freizeit des Ferienhilfswerkes St. Ulrich. Foto: Freienhilfswerk/Ferienhilfswerk

Alpen/Ellemeet Das Ferienhilfswerk St. Ulrich in Alpen musste wegen der Corona-Krise alle Touren absagen. Übrig blieb nur ein Familien-Aufenthalt in Ellemeet an der Nordseeküste in den Niederlanden.

„Unsere Gruppe würde im gebuchten Haus Distel entsprechend der Corona-Auflagen untergebracht. Innenbereich und Außenanlage sind großzügig, so dass wir uns problemlos auf Abstand bewegen können.“ Kurz vor Ferienbeginn hat der Vorstand des Ferienhilfswerks St. Ulrich diese Info an die gemeldeten Teilnehmer der Familien-Freizeit in Ellemeet geschickt, um die endgültige Zusage für wenigstens eine der geplanten Freizeiten einzuholen.

Alle anderen Freizeiten für Kinder und Jugendliche waren wegen der Pandemie abgesagt worden: Der Vorstand beteuert, dass er diese Entscheidung sehr schweren Herzens getroffen hat. „Nichts würden wir in diesem bisher ziemlich verkorksten Jahr lieber tun, als mit den Kindern 14 Tage die Sonne im Süden oder an der Nordsee zu genießen. Wir haben lange gewartet, immer wieder abgewogen, ausgelotet und gehofft. Am Ende aber stand der Entschluss, dass eine Ferienfreizeit wegen der strengen Auflagen nichts mehr mit einem positiven Urlaubserlebnis für Jugendliche zu tun haben kann.“ Ohne Corona wären mehr als 100 Kinder und Jugendliche aus der gesamten Region wieder mit dem Ferienhilfswerk in den Niederlanden und in Spanien.

16 Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern und zwei Großelternteile aber konnten eine Woche im Ferienlager Ellemeet verbringen. Durch Anreise im eigenen Auto, ein eigenes Zimmer pro Familie, eigene Sanitäreinrichtungen und separat stehende Esstische war’s für die 34 Teilnehmer eine ziemlich unbeschwerte Woche an der niederländischen Nordsee.

Sie wurden vom eingespielten Küchenteam Marlies Hinsken und Karin Fabian rund um die Uhr verwöhnt. „Ihr habt alle eine extrem anstrengende Zeit mit den Kindern zu Hause hinter euch. Jetzt ist Urlaub. Hier muss keiner spülen oder sonst was in der Küche tun“, sagte Küchenfee Marlies Hinsken am ersten Abend.

Inzwischen blicken alle auf die Woche zurück mit wunderbaren Strandtagen, einem tollen Spielplatz mit Hüpfkissen, Alpakas und viel Platz, mit Besuchen im Kletterpark und im Freizeitpark Mini Mundi, mit Nachtwanderung und Kinderdisco, Ball- und Gartenspielen. Unvergesslich: Kitesurfing am Brouwersdam, die kurzweiligen Abende, Kaffeetrinken am Nachmittag, Beobachten des vegetarischen Nachbartisches, verbunden mit der Überlegung, den eigenen Fleischkonsum etwas einzuschränken.

Christiane Gesthuysen zieht ein positives Fazit: „Mal raus gewesen zu sein, war einfach schön. Ich fand es gut, eine Corona-Woche mit allen verbracht zu haben.“

Autorin Barbara Roghmanns und Axel Roghmanns waren früher Betreuer und gehören heute zum Vorstand des Ferienhilfswerks St. Ulrich Alpen.

(RP)