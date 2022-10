Coming-out am Niederrhein : Nachbarschaftsberatung lädt zum schwul-lesbischen Stammtisch

Mario Berwanger (M.) vom Team der Leader-Nachbarschaftsberatung will schwulen und lesbischen Menschen mehr Angebote auf dem Land schaffen (Archivfoto). Foto: Leader

Alpen/Sonsbeck/Rheinberg Die monatlichen Treffen sollen lesbischen und schwulen Menschen die Möglichkeit bieten, Anschluss zu finden und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Der nächste Stammtisch findet am Donnerstag, 20. Oktober, statt.

Auch am Niederrhein leben lesbische und schwule Menschen oft im Verborgenen. Viele kämpfen seit vielen Jahren um Anerkennung und Gleichberechtigung. Vor einem Jahr hat die Leader-Nachbarschaftsberatung kommunenübergreifend einen Stammtisch für diese Zielgruppe ins Leben gerufen, als eine der ersten Anlaufstellen in der Region. Der Stammtisch soll „die Isolation aufbrechen und Aufklärungsarbeit leisten für ein Klima der Akzeptanz, Toleranz und Vielfalt“, so die Initiatorinnen und Initiatoren.

Eine Gruppe von Frauen und Männern trifft sich einmal im Monat in der Burgschänke in Alpen. „Ich wüsste nicht, dass es etwas Ähnliches bei uns in der Gegend gibt“, sagt Mario Berwanger vom Leader-Team. Es würden viele Schwule und Lesben in der Region leben aber meist anonym bleiben. Treffpunkte wie Stammtische gebe es bisher zu wenig. „Mein Partner und ich hatten hier zwar nie Probleme, aber ich konnte mir vor meinem Coming-out eher nicht vorstellen, hier zu leben“, sagt Berwanger. Lange habe er seine sexuelle Orientierung unter Verschluss gehalten: „Es existieren keine besonderen Freizeitmöglichkeiten für uns, geschweige denn Beratungsangebote oder vergleichbare Anlaufstellen, gerade für Menschen ab 25 Jahren bis ins Seniorenalter.“

Der Stammtisch möchte die Kräfte von Jung und Alt bündeln und Menschen miteinander in Austausch bringen. Lesbischen und schwulen Menschen werde so die Möglichkeit geboten, Anschluss zu finden und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. „Wir alle sind darauf angewiesen, einfach so sein zu dürfen, wie wir sind“, so Berwanger weiter. Sich nicht ständig erklären zu müssen, verständnisvoll angenommen zu werden und sich untereinander Rat und Hilfe zu geben, sei besonders wichtig. Jeder könne von den Erfahrungen des Anderen profitieren, fügt Berwanger hinzu.

Sich treffen, zusammen lachen, Kontakte knüpfen, ein Netzwerk aufbauen, um zukunftsweisend gemeinsam etwas zu bewegen. Auch das Vernetzen im kleineren Rahmen bei Freizeitaktivitäten wie Spaziergängen, Eis essen, Weihnachtsmarkt-Besuchen sei geplant.

Der Stammtisch findet in diesem Jahr noch drei Mal statt: am Donnerstag, 20. Oktober, 17. November und 15. Dezember, jeweils ab 18 Uhr in der Burgschänke in Alpen. Es gelten die jeweils tagesaktuellen Corona-Schutzbestimmungen. Zwecks Tischreservierung wird um vorherige Anmeldung gebeten bei Mario Berwanger unter Tel. 0151 56094996 oder per E-Mail mario.berwanger66@t-online.de oder bei Simone Blümer unter Tel. 0157 8937 6533 oder per E-Mail an simonebluemer@gmx.net).

