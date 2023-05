Charlotte Quik (CDU) lobt Holzkraftwerk Besucherin auf dem Solvay-Dach

Für das zweite Kraftwerk wurde gerade Richtfest gefeiert. „Wir alle erleben die Auswirkungen des Klimawandels“, so Mülders. „Wir bringen den CO 2 -Ausstoß aus fossilen Brennstoffen mit Woodpower spürbar nach unten.“ Mit dem ersten Kessel, seit Mitte 2021 in Betrieb, würde Solvay pro Jahr rund 190.000 Tonnen, mit dem zweiten weitere rund 300.000 Tonnen CO 2 vermeiden. „Damit erreichen wir den hundertprozentigen Kohleausstieg in der Energieerzeugung“, so Mülders. „Ein gutes Projekt“, findet Charlotte Quik.