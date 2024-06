Thema im Sportausschuss Chance auf Fördermittel für Rheinberger Tennisclubs

In der Sitzung des Sportausschusses am Dienstag, 4. Juni, 17 Uhr, im Raum 249 des Rheinberger Stadthauses, steht der Punkt erneut auf der Tagesordnung. Nun allerdings in erweiterter Form, denn auch die Umkleide- und Sanitäreinrichtungen der anderen Tennisclubs im Stadtgebiet sollen grundsätzlich dazu berechtigt werden, städtische Gelder für die Sanierungen zu beantragen. Neben Grün-Weiß sind das die Tennisvereinsheime des SV Orsoy, des SV Budberg (ohne Tennishalle) und das Tennisclubs Solvay Rheinberg (ohne Tennishalle). Wichtiger Zusatz in der Vorlage für den Ausschuss: „Für diese Gebäude und Gebäudeteile ist der Anspruch auf Betriebskostenerstattungen ausgeschlossen.“