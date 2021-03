Energiewende in Rheinberg und Alpen : CDU setzt auf die Stromtrasse über den Rhein bei Rees

Die Stromtrasse soll in der Erde verlegt werden. Die CDU will, dass der Raum Rheinberg/Alpen aber ganz verschont bleibt. Foto: Amprion

Rheinberg/Alpen CDU-Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss geht fest davon aus, dass die Bundesnetzagentur bei der Festlegung Ende April die Stromtrasse A-Nord nicht über Rheinberg und Alpen laufen lässt.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss hat den Projektverantwortlichen der Amprion GmbH den Standpunkt der CDU deutlich gemacht, dass sie eine Trasse der Gleichstromverbindung A-Nord über Voerde und dann weiter über den Rhein bei Rheinberg und weiter nach Alpen ablehnt. Amprion als Netzbetreiber will eine Leitung bauen, durch die „sauberer“ Strom aus Windenergie von Nord- nach Süddeutschland fließen soll. Auch Amprion, so Weiss, bevorzuge „nach wie vor sehr deutlich“ eine Trasse mit Rheinquerung bei Rees. Dieses Bekenntnis von Amprion-Projektsprecher Jonas Knoop wurde von den CDU-Vertretern sehr begrüßt. „Unsere Region ist schon durch die Zeelink-Gasleitung stark beansprucht. Einer weiteren Leitung können wir nicht zustimmen“, so Weiss. Um die Energiewende weiter voranzubringen, sei der Leitungsausbau nötig. Es dürfe aber nicht dazu kommen, dass eine Region unzumutbar belastet werde. Darunter leide die Akzeptanz. Landtagsabgeordnete Charlotte Quik betonte, dass die große Nähe der Leitung zu Wohn- und Gewerbegebieten problematisch sei. Dass auf der Trasse über Rees schon Vorarbeiten erfolgt seien, zeige, wie überzeugt Amprion von dieser Variante sei. Die Bundesnetzagentur will Ende April ihre Entscheidung über den Verlauf der Trasse bekannt geben. Weiss und Quik sind zuversichtlich, dass die über Rees führt.