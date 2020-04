Aktion für Kinder : CDU Rheinberg spendet Kreide für Malaktion

Am Pulverturm in Rheinberg steht bereits eine positive Botschaft mit Straßenmalkreide geschrieben. Foto: CDU

Rheinberg Der CDU-Stadtverband Rheinberg verteilt kostenlos 500 Packungen Straßenmalkreide an Kinder, um damit die Straßen in der Stadt mit positiven Botschaften und bunten Bildern zu gestalten.

„Rheinberg bunt malen und schwierige Zeiten mit Farbe füllen“ lautet eine Aktion des CDU-Stadtverbandes Rheinberg, die sich insbesondere an Kinder und ihre Familien richtet. 500 Packungen Straßenmalkreide, die noch in den Lagerbeständen der Rheinberger Christdemokraten vorhanden sind, sollen im Zuge der Aktion verteilt werden, um damit „die Straßen in Rheinberg bunter und mit positiven Botschaften zu gestalten sowie für eine Beschäftigung der Kinder zu sorgen“.

Wer eine E-Mail an kreide@cdu-rheinberg.de mit Angabe seines Namens und seiner Adresse sendet, erhält kontaktlos und kostenlos von der CDU ein Paket Straßenmalkreide in den Briefkasten eingeworfen. Die Aktion sei für die kleinen Rheinberger gedacht, die auch unter der Corona-Pandemie litten, erklärt die CDU-Stadtverbandsvorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sarah Stantscheff. „Denn auch hier hat sich der Alltag komplett verändert. Bei vielen Kindern ist spürbar, wie sehr ihnen der Kontakt zu den Bezugspersonen wie den Großeltern oder Freunden fehlen“, so Stanscheff. Die CDU möchte Kindern mit einer einfachen Idee eine Freude bereiten und in die schwierige Zeit positive Botschaften und Farbe bringen.