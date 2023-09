Jahreshauptversammlung des Stadtverbands Rheinbergs CDU wählt Klaus Vaupel zum Vorsitzenden

Die CDU in Rheinberg hat einen neuen Vorsitzenden. Auf der Jahreshauptversammlung am Donnerstag wurde Klaus Vaupel „mit einem sehr klaren Ergebnis“ gewählt, wie die Stadtverband mitteilte. Wolfgang Gödeke habe das Amt aus privaten Gründen abgegeben. Laut der Mitteilung skizzierte Vaupel nach der Wahl einige Themen, die er angehen will. Er nannte „die Innenstadtbelebung, Transparenz in der Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und Politik, Stärkung der Infrastruktur für junge Familien und ein zukunftsorientiertes Mobilitätskonzept“. Nähere Angaben machte die CDU in der Mitteilung dazu nicht. Die Presse war am Donnerstag nicht dabei.