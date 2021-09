Kommunal- und Landespolitik : CDU Rheinberg ehrt ihre Jubilare

Rheinberg Erste Sitzung unter dem neuen Parteichef Wolfgang Gödeke: Auch die Delegierten zur Kür des designierten Landtagskandidaten Sascha van Beek (Alpen) sind gewählt.

Die Kür van Beeks soll am Samstag, 9. Oktober, auf dem Spargelhof Schippers in Veen erfolgen. Die Plätze auf der Landesliste will die CDU im Kreis Wesel dann am Samstag, 6. November, im Viva Event- und Freizeitpark in Neukirchen-Vluyn vergeben. Als Delegierte aus Rheinberg entsendet die CDU Dirk Kerlen, Wolfgang Gödeke, Thomas Lisken, Tanja Mark, Heinz Engelke, Tobias Faasen, Marie-Luise Fasse, Erich Weisser und Josef Devers.