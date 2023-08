Vorfreude aufs Schützenfest CDU Orsoy bringt Ehrenmal auf Hochglanz und benennt ein Problem

Orsoy Nach vier Jahren wird auch in Orsoy wieder Schützenfest gefeiert. Auch der CDU-Ortsverband freut sich riesig. Um Ihren Teil zu einem gelingenden Fest beizutragen, haben sich die Mitglieder am Ehrenmal getroffen, um es in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Mit neun Helfern und Spezialmaschinen, die die Firma Lisken zur Verfügung gestellt hat, wurde das Ehrenmal in 1,5 Stunden wieder in Schuss gebracht. Bei der Gelegenheit möchte die CDU in Orsoy auf „Missstände bei der Grün- und Denkmalpflege“ in Rheinberg aufmerksam machen. Viele Denkmale seien nicht mehr gut in Schuss, und auch die Grünanlagen würden zum Teil „nur leidlich gepflegt“. Trotz eines neuen Grünpflegekonzeptes hat der DLB Probleme, die vielen Grünflächen in der Stadt zu bewirtschaften. Hauptproblem sei der Personalmangel. Momentan seien nur 18 Gärtnerstellen besetzt. Nötig wären 51. Die CDU bittet deshalb um Verständnis für die Mitarbeiter des DLB. Gleichzeitig nimmt sie aber auch die Stadtverwaltung in die Pflicht, dafür zu sorgen, dass der DLB wieder handlungsfähig wird.