Kiesabbau am Niederrhein : MIT für Live-Übertragung der Kies-Konferenz im Kreishaus

Kiesabbau am Niederrhein

Für MIT-Chef Carlo Hofmann (3.v.l.) ist die Teilnahme an der Abgrabungs-Konferenz im Kreishaus nicht nur sinnvoll, sondern notwendig.

Alpen Für Carlo Hofmann, Vorsitzender der MIT Alpen, ist die Abgrabungs-Konferenz der notwendige Anfang eines umfassenden Dialogs im Ringen um einen Kompromiss.

Carlo Hofmann, Vorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) Alpen, rechnet nicht mehr damit, dass der Regionalverband Ruhr (RVR) am heutigen Dienstag per Radio-Stream die Möglichkeit bietet, die Abgrabungs-Konferenz im Kreishaus live zu verfolgen. „Wegen des großen Interesses und der begrenzten Teilnehmerzahl wäre das doch sicher wünschenswert gewesen“, so Hofmann. Eine entsprechende Anfrage habe er beim RVR gestellt. Schließlich sei Kiesabbau seit Monaten das beherrschende Thema, das sich zuletzt zugespitzt habe.