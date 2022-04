Stadtumbau im Stau : Ärger über den Bau-Stillstand an der Kirche in Alpen

Ärger über den Bau-Stillstand an der Kirche in Alpen

Alpen Wolfgang Stoppa, Chef der CDU-Mittelstandsvereinigung, empört sich über die Belastung für Handel und Gewerbe und sieht das Rathaus in der Pflicht. Er fordert Entlastung für betroffene Betriebe.

Der Stillstand an der Baustelle an der evangelischen Kirche in Alpen bringt den Vorsitzenden der CDU-Mittelstandvereinigung (MIT), Wolfgang Stoppa auf die Palme. Er bezeichnet die Art des Umgangs mit öffentlich erteilten Aufträgen als „Armutszeugnis“. Der Verwaltung lasse sich von der beauftragten Firma „am Nasenring durch die Arena ziehen“. Er fordert eine eskalierende Reaktion bis hin zum Entzug des Auftrages mit Schadenersatzforderungen statt „dieses Hin und Her“ an diesem zentralen Ort im Blickfeld aller. Stoppa sagt: „Die Verwaltung ist in der Pflicht auf dieser Alibi-Baustelle im Namen des Herrn.“