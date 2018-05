Alpen : CDU lädt zum Besuch auf der Feuerwehrbaustelle

Dr. Jan Heinrich, Staatssekretär im NRW-Heimatministerium Foto: CDU

Alpen Anlass ist die Heimat-Kampagne. Das Impulsreferat hält Dr. Jan Heinisch vom Verband der Feuerwehren NRW.

Die CDU lädt im Rahmen ihrer Heimat-Kampagne zu einer Veranstaltung unter dem Titel "Heimat. Ehrenamt. Sicherheit". Die beginnt am Dienstag, 29. Mai, um 18 Uhr am Neubau des Feuerwehrgerätehauses an der von-Dornik-Straße.

"Die drei Schlagworte Heimat, Ehrenamt und Sicherheit sind in der politischen Landschaft momentan sehr präsent", schreibt CDU-Parteichef Sascha van Beek. "Mit unseren Gästen wollen wir diese drei Begriffe zusammenbringen." Die Freiwillige Feuerwehr in Alpen sei ein gutes Beispiel dafür, wie ehrenamtliches Engagement zu mehr Sicherheit in der Heimat beitrage. Mit ehrenamtlichen Kräften übernehme die Feuerwehr wichtige Pflichtaufgaben für die Gemeinde, so der CDU-Politiker.

Dafür benötigt die Freiwillige Feuerwehr eine gute Ausrüstung, Fahrzeuge und bedarfsgerechte Gebäude. Diese Spezialausstattung beanspruche in kleinen Kommunen wie Alpen einen großen Teil des Etats. Deshalb müssten Investitionen wie der Bau eines neuen Gerätehauses "wohl überlegt, gut geplant und eng begleitet werden".

Wie dies in Alpen konkret funktioniert, welche Herausforderungen sich ergeben und wie eng die Abstimmung zwischen Feuerwehr, Bauamt und Architekten sein müsse, um das Sechs-Millionen-Euro-Projekt zu stemmen, will die CDU bei der Veranstaltung verdeutlichen. An der Planung beteiligte Fachleute werden Besucher über die Baustelle führen, die Pläne erläutern und über den aktuellen Sachstand informieren.



Dr. Jan Heinisch werde zum Dreiklang der Schlagworte im Veranstaltungstitel einen Impulsvortrag halten. Er ist aktiver Feuerwehrmann, war langjähriger Bürgermeister in Heiligenhaus und ist nun Staatssekretär im NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Nach Alpen kommt er in seiner Funktion als Vorsitzender des Verbandes der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen.

Im Anschluss an den Vortrag soll in einer kurzen Podiumsdiskussion die aktuelle Lage "Rund um den Bau" des Feuerwehrgeräthaues erörtert werden. Dazu werden die Architekten Bettina Kempen und Martin Kleinheyer, Michael Hartjes als Leiter der Alpener Feuerwehr und Bürgermeister Thomas Ahls Stellung nehmen.

Die Feuerwehr bewirtet die Gäste mit Getränken und Grillwürstchen. Dafür bittet sie um eine Spende zugunsten der Jugendfeuerwehr.

