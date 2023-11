In der Gemeinde stark verwurzelt CDU Alpen setzt vor dem Wahlkampf auf personelle Kontinuität

Abseits der parteipolitischen Regularien stieß Geschäftsführer Andreas Heßeling mit seinem Vortrag über die Arbeit des Marienstiftes auf großes Interesse der Alpener Christdemokraten. „Man kann sicherlich darüber schmunzeln, welches Signal von einer Partei ausgeht, die sich in einer Altentagesstätte trifft“, so CDU-Chef van Beek. Aber mit Blick auf die Versammlung mache er sich keine Sorgen. Die rund 40 erschienenen Teilnehmenden zeigten ganz deutlich, „wie Volkspartei aussieht“. Der Jüngste sei 18, die Älteste 94. „Viele Berufe, viele Vereine, viele Interessen. Wir stehen in der Mitte unserer Gemeinde“, formulierte van Beek die Basis der stärksten politischen Kraft in Alpen.