Bönninghardt : Guter Mix aus Unterhaltung und Politik

Bönninghardt Die Frauen Union hatte Alpens Senioren zu einem bunten Nachmittag auf die Bönninghardt eingeladen.

Auf diesen Termin warten in Alpen die Senioren ab dem 75. Lebensjahr gespannt. Jahr für Jahr lädt die Frauen Union des CDU-Gemeindeverbandes zu Kaffee und hausgemachtem Kuchen ein und beschert dazu einen bunten Nachmittag mit einem unterhaltsamen Programm. Die Gaststätte Thiesen in Bönninghardt erwies sich mit ihrem Saal wieder mal als perfekter Ort zur Kaffeezeit. Über 100 Teilnehmende erlebten dort ein paar gemütliche Stunden.

„Wir haben das Glück, dass der große Saal barrierefrei ist und es eine Bühne gibt. So machen die Aufführungen noch mal so viel Spaß“, sagte Angelika Sura, Teamsprecherin der Frauen-Union. Das „Warm up“, wie’s heute auf Neudeutsch heißt, lieferten die Happy Girls mit ihrer Trainerin Skroch. Die Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren tanzten sich umgehend in die Herzen des Publikums und ernteten entsprechend tosenden Applaus.

Nachbarschaftsberaterin Sonja Böhm, die derzeit das Netzwerk für die Nachbarschaftshilfe aufbaut, ermunterte dazu, das niederschwellige Angebot zu nutzen. Es ziele darauf ab, Menschen das Leben in den eigenen vier Wand, so lange es geht, zu ermöglichen.

Auch die Landespolitik gehörte zum CDU-Seniorennachmittag. Landtagsabgeordnete Charlotte Quick gabe den Gästen einen Einblick in ihre Arbeitswelt im Düsseldorfer Landtag. Die Hsmminkelnerin berichtete aus dem Leben einer Abgeordneten. Bürgermeister Thomas Ahls war ein ebenso gern gesehener Gast, der mit einem kompakten Rückblick Schlaglichter der Kommunalpolitik mitbrachte. Zur Sprache kamen der Neubau des Feuerwehrgerätehauses, der Umzug des Löschzuges an den neuen Standort, der gelungene Bau des Hotels Burgschänke wie auch der Amaliengalerie mit dem Ärztehaus.

„Politik hat auch immer mit Kompromissen zu tun“, so Angelika Sura. „Das erleben wir gerade bei den Planungen am ehemaligen Standort der Feuerwehr.“ Dort stehe mit den Bebauungsplänen alles noch am Anfang, betonte Bürgermeister Ahls. Die Folgenutzung des Filetstücks an der Lindenallee, die eine Kombination von Wohnen und Handel anstrebt, ist derzeit das Gesprächsthema in Alpen.