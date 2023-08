Schützenfest in Veen Vom Fraktionssitz auf den Königsthron

Politisch hat es Frederik Paul (27) schon in die Hauptnachrichten gebracht. Nach einer beachtlichen Karriere hat er’s an die Spitze der CDU-Fraktion im Alpener Rat gebracht. Nun hat er in Veen ganz gezielt nach der ganzen Macht gegriffen und wird nun am kommenden Wochenende als König im Krähendorf gefeiert. In einem spannenden, mehr als zweistündigen Duell mit seinem Freund und Kegelbruder Niklas van Bebber hat sich Frederik Paul am Sonntagabend auf der Schützenwiese an der Wolfhagenstraße die Krone aufgesetzt. Damit nahm für ihn und sein Hofstaat eine höchst turbulente Woche ihren Lauf.