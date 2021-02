Kommunalpolitik in Alpen : CDU Alpen will Ganztag an den Grundschulen ausbauen

Irmgard Höpfner (CDU), Vorsitzende des Schulausschusses in Alpen, will einen Förderantrag zum Ausbau der Betreuung an Schulen stellen. Foto: CDU

Alpen Das Land überweist Alpen rund 100.000 Euro für den Ausbau des Betreuungsangebotes an den Grundschulen. Die CDU sieht Bedarf und will die Chance nutzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Alpen hat im Lockdown den Einzug der Elternbeiträge für Betreuungsangebote in den Schulen vorerst gestoppt. Der Rat wird in seiner Sitzung am Donnerstag, 18. Februar, eine entsprechende Dringlichkeitsentscheidung von Bürgermeister Thomas Ahls (CDU) und seinem Vize Peter Nienhaus (Grüne) absegnen. Allein für Januar werden somit rund 12.000 Euro erstattet, da keine Betreuung stattfindet und um die Eltern zu entlasten.

Unterdessen greift die CDU den Ball des Landes auf, das Kämmerin Andrea Brochtrup rund 100.000 Euro für den Ausbau des Ganztags an Grundschulen überweist. Das hatte CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik angekündigt. „Damit können wir das Angebot für Alpen auf solider finanzieller Basis erweitern“, freut sich die Schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Marina Buchholz. Schon jetzt mache Alpen hochwertige Angebote für die Ganztagsbetreuung. Neben der hervorragenden Ausstattung liege dies vor allem an qualifizierten Fachkräften. Das Investitionsprogramm ermögliche jetzt, das weiter auszubauen und gleiche Angebote an allen drei Grundschulstandorten zu machen, „ohne den Haushalt der Gemeinde übermäßig zu belasten“.

Bund und Länder haben zur Abmilderung der Corona-Folgen ein Investitionsprogramm in den Ganztagsausbau beschlossen. Förderanträge der Schulträger müssen bis Ende Februar bei den Bezirksregierungen eingehen. Die CDU Alpen habe bei einer Umfrage im vergangenen Jahr erfahren, dass an allen Grundschulen Bedarf für die Betreuung von 7 bis 16 Uhr bestehe. „Daher werde ich mich darum kümmern, dass Alpen einen Antrag auf Förderung stellt“, kündigt Schulausschussvorsitzende Irmgard Höpfner an.