Vorbereitung auf Kommunalwahl in Alpen : CDU will ihre Kandidaten auf dem Spargelhof küren

Sascha van Beek managt als CDU-Chef seine erste Kommunalwahl unter besonderen Vorzeichen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Die erste Aufstellungsversammlung musste wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Nun nimmt die CDU Alpen erneut Anlauf. Da’s in der Burgschänke zu eng werden könnte, soll das Treffen in Veen stattfinden.

Hinter den Kulissen nimmt die Partei-Politik in der Gemeinde wieder Fahrt auf. Die etwas mehr als 200 Mitglieder der CDU in Alpen bekommen in den nächsten Tagen Post mit der Einladung zur Kür der Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September und zur Aufstellung der Reserveliste. Vorbehaltlich noch ausstehender Abstimmungen mit dem CDU-Kreisverband soll die Mitgliederversammlung am Donnerstag, 7. Mai, stattfinden.

Ort des Treffens, so jedenfalls ist es geplant, ist diesmal nicht wie sonst die Burgschänke in Alpen. Das Team für die Wahl und damit für den neuen Rat soll in der Scheune auf dem Spargelhof Schippers in Veen aufgestellt werden. Das sagte Parteichef Sascha van Beek am Donnerstag auf Nachfrage der Redaktion. Auf dem Spargelhof, der aktuell mit den Beschränkungen für die Gastronomie kämpft, sei viel mehr Platz, um sicherzustellen, dass die Vorgaben im Kampf gegen die Corona-Pandemie relativ problemlos eingehalten werden könnten, sagte van Beek. Er habe sich im Rathaus vergewissert, dass Aufstellungsversammlungen für Parteien erlaubt seien.

Van Beek, der seine erste Kommunalwahl als Partei-Chef managt, geht davon aus, dass knapp 70 Mitglieder der Einladung folgen, die Kandidaten formal ins Rennen zu schicken. Er rechne weder für die Besetzung der Wahlkreise noch für die Festlegung der Rangfolge auf der Reserveliste mit Kampfabstimmungen.

Die Kandidaten-Vorschläge des Vorstands für die 16 Wahlbezirke in der Gemeinde stehen schon lange fest. Das Team hat van Beek bereits im Herbst bei der Senioren Union mit drei Attributen beschrieben: jünger, weiblicher und beruflich breit aufgestellt.