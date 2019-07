Caritas Rheinberg : Seniorenaktion, die ins Schwarze trifft

Beim Aktionstag am Freitag stand ein Schützenfest für die Senioren an: Auch Ruth Hellwig (90, v.l), Gertrud Görlach (90) und Caritas-Helfer Werner Kramer (71) probierten sich an der Armbrust, die sonst von Kinderschützen genutzt wird. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Erstmals lud die Rheinberger Caritas Senioren zum Urlaub ohne Koffer ein. Das einwöchige Pilotprojekt stieß auf große Begeisterung.

Diese Juliwoche wird sicherlich noch lange bei den 24 Teilnehmern in guter Erinnerung bleiben. „Urlaub ohne Koffer“, so das Motto, das die Rheinberger Caritas proklamierte und dazu ins Orsoyer Pfarrheim „Altes Zollhaus“ am Rheinufer einlud. Pickepackevoll das Programm, das an Abwechslung kaum zu übertreffen war. „Ein Pilotprojekt“, sagte dazu Pastoralreferent Werner Koschinski. Angeregt über die Caritas-Konferenz in den Stadtteilen, nahm von Anfang an das Projekt schnell an Fahrt auf.