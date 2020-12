Neueröffnung in Rheinberg : Neue Tagespflege in der alten Kita

Rheinberg Der Caritasverband Moers-Xanten nutzt ab dem 1. Januar den ehemaligen Kindergarten St. Anna an der Kirche. Das flache Gebäude stand seit 2017 leer. Damals ging der neue St.-Anna-Kindergarten gleich nebenan in Betrieb.

Der Caritasverband Moers-Xanten eröffnet am 1. Januar 2021 im früheren Kindergarten St. Anna an der Kirche eine Tagespflegeeinrichtung: die Caritas-Tagespflege St. Anna. Die Räume des ehemaligen Kindergartens werden somit zu neuem Leben erweckt.

Das Gebäude stand leer, seit 2017 der direkt nebenan neu gebaute Kindergarten in Betrieb genommen wurde. Der Caritasverband Moers-Xanten hat das Gebäude aufwendig umgebaut. Insgesamt 15 pflegebedürftige Menschen sollen an diesem Ort von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr betreut werden.

Die Mitarbeiter bieten den Gästen mit diesem Angebot eine Möglichkeit, in geschütztem Rahmen und in Gesellschaft den Tag zu verbringen. Dadurch würden die Gäste darin unterstützt, ein weitestgehend selbstständiges Leben in der eigenen Wohnung möglichst lange zu erhalten, heißt es. Vereinsamung und Isolation können durch den Austausch mit den anderen Gästen verhindert werden. In einem Klima gegenseitiger Wertschätzung wird Gemeinschaft und damit auch Lebensqualität erlebbar.